Stocker: Partnerschaft mit USA in kniffliger Phase

Vorschlag zur Teilnahme am Friedensrat wird geprüft

Zum von Trump neu gegründeten „Friedensrat“, der als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen gesehen wird, sagte Stocker: „Wir prüfen den Vorschlag und die Einladung, hier teilzunehmen.“ Alles, was zu Frieden führe, sei natürlich unterstützenswert. Die Konstruktion müsste aber beachtet werden, und es gebe bereits eine Organisation, „die für solche Fälle geschaffen ist, das sind die Vereinten Nationen“. Er glaube nicht, dass man Parallelorganisationen ins Leben rufen sollte. Welche Länder teilnehmen würden, müssten die jeweiligen Länder für sich entscheiden: „Soweit ich weiß, prüfen die Europäische Union und die Mitgliedsländer derzeit den Vorschlag. Wir tun das auch, und wir werden dann zu gegebener Zeit die Entscheidung bekannt geben.“