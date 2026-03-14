Gewinnen Sie ein 4-Gang-Menü im „DAS WOLF“

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus bis zum Teilnahmeschluss am 23. März, 09:00 Uhr und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Abonnenten des „Krone“ Niederösterreich Newsletters sowie all jene, welche diesen bis zum Teilnahmeschluss noch abonnieren, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.