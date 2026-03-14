Gewinnen Sie ein 4-Gang-Menü im „DAS WOLF“

Im Herzen von Niederösterreich gelegen befindet sich ein erstklassiges und regional verwurzeltes Restaurant mit exquisiter Küche. Das Restaurant „DAS WOLF“ mit seinen erstklassigen Speißen lädt Sie zu sich und verlost drei 4-Gang Dinner für je zwei Personen.
Es war einmal ein Wolf…. Und der hatte nicht nur Hunger, er wollte auch genießen! Im DAS WOLF werden hochwertige Küche mit regionaler Verwurzelung und kreativer Raffinesse verbunden. Das Restaurant in Langenlebarn bei Tulln ist ein Ort, an dem Tradition auf Innovation trifft und das in stilvollem, gemütlichem Ambiente. Geschmack trifft Begegnung.
Regelmäßig wird zu besonderen Abenden eingeladen, bei denen gutes Essen, guter Wein und gute Gespräche im Mittelpunkt stehen, egal ob Winzerdinner, kulinarische Kulturtreffs oder spannende Themenabende.
Bahnstraße 58
3425 Langenlebarn bei Tulln
www.daswolf.restaurant
Mitmachen und gewinnen
Mit der Kronen Zeitung NÖ haben Sie nun die einmalige Gelegenheit, Teil dieser besonderen Gastlichkeit zu werden. Wir verlosen 3 4-Gang-Menü-Packages für jeweils 2 Personen der Extraklasse zu den folgenden Events:
Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, spielen Sie mit und genießen Sie einen kulinarischen Abend nach Maß!
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus bis zum Teilnahmeschluss am 23. März, 09:00 Uhr und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Abonnenten des „Krone“ Niederösterreich Newsletters sowie all jene, welche diesen bis zum Teilnahmeschluss noch abonnieren, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.