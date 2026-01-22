Trump sicher: „Bekommen kostenlos, was wir wollen“

NATO bestätigt andere Vereinbarung

NATO-Generalsekretär Mark Rutte bestätigte ebenfalls am Donnerstag eine Rahmenvereinbarung, die allerdings lediglich die Verbündeten zu einem stärkeren Engagement in der Arktis verpflichten würde, um Bedrohungen durch Russland und China abzuwehren.

Rutte sagte in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters in Davos, es sei nun an den NATO-Kommandeuren, die Einzelheiten der zusätzlichen Sicherheitsanforderungen auszuarbeiten. Er hoffe auf erste Ergebnisse Anfang 2026. Die verstärkten Anstrengungen in der Arktis würden zudem nicht die Mittel zur Unterstützung der Ukraine schmälern, betonte Rutte.