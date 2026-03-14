Toto Wolff: „Unsportlich! Das kann‘s nicht sein“

Dass Isack Hadjar die Entschuldigung von Andrea Kimi Antonelli unmittelbar nach dem Sprintrennen nicht annehmen wollte, bezeichnete Mercedes-Teamchef Toto Wolff als „unsportlich“. Der junge Italiener hatte den Red-Bull-Boliden in der ersten Runde touchiert und beschädigt.
In einer Rechtskurve hatte Antonelli veruscht, innen an seinen Konkurrenten vorbeizufahren, verbremste sich jedoch und krachte seitlich in den Wagen von Hadjar. Der Mercedes-Pilot kassierte eine 10-Sekunden-Strafe, für Hadjar war das Rennen mit dem Schaden so gut wie gelaufen, er landete am Ende nur auf Rang 15 und damit außerhalb der Punkte.
Immerhin: Direkt nach dem Rennen spazierte Antonelli zum Auto des 21-Jährigen, um sich zu entschuldigen. Hadjar wollte davon allerdings nichts hören und winkte den Italiener wütend weg. Nicht gerade sehr erwachsen, wie Wolff findet. „Das kann‘s nicht sein“, schüttelte der Wiener im Sky-Interview den Kopf.
Hadjar sauer
Hadjar selbst meinte nach dem Rennen: „Im ersten Sektor lief alles nach Plan, dann hat sich Kimi total verbremst und das Auto war beschädigt. Ich hatte ein langsames Auto mit einem Schaden. Das war ärgerlich.“ Bis er Antonellis Entschuldigung annehmen wird, wird es wohl noch etwas dauern ...
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