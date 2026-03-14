Toto Wolff: „Unsportlich! Das kann‘s nicht sein“

In einer Rechtskurve hatte Antonelli veruscht, innen an seinen Konkurrenten vorbeizufahren, verbremste sich jedoch und krachte seitlich in den Wagen von Hadjar. Der Mercedes-Pilot kassierte eine 10-Sekunden-Strafe, für Hadjar war das Rennen mit dem Schaden so gut wie gelaufen, er landete am Ende nur auf Rang 15 und damit außerhalb der Punkte.