Grönland-Gipfel

EU-Maßnahmen gegen US-Zölle sind wieder vom Tisch

Außenpolitik
22.01.2026 18:41
Die EU plant nach Trumps Zoll-Rückzieher keine Gegenmaßnahmen mehr (Symbolbild).
Die EU plant nach Trumps Zoll-Rückzieher keine Gegenmaßnahmen mehr (Symbolbild).(Bild: Bendix - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am heutigen Donnerstagabend treffen sich EU-Staats- und Regierungsoberhäupter zu einem Grönland-Gipfel in Brüssel. Auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat seine Teilnahme angekündigt. Eigentlich sollte darüber debattiert werden, wie die Gegenmaßnahmen zu den US-Zöllen aussehen könnten.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, ab 1. Februar Zölle gegen mehrere NATO-Länder zu erheben. Er hatte das mit Unterstützung für Dänemark und Grönland gegen Annexionsdrohungen der Vereinigten Staaten begründet. Am Mittwoch hat Trump allerdings ein Rahmenabkommen bezüglich Grönland mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte erzielt. Daraufhin ruderte er zurück und kündigte an, die Zölle doch nicht zu erheben.

„Die angedachte Vorbereitung von Anti-Zwangs-Maßnahmen (ACI) ist erst einmal vom Tisch“, sagte nun ein EU-Diplomat. Der Sondergipfel zu Grönland findet aber dennoch statt. Wir sollten versuchen, „die NATO zu erhalten“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz. „Der europäische Teil der NATO muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen.“ „Wir haben etwas gelernt (...) Wir haben die NATO gebeten, mehr präsent in Arktis zu sein“, sagte Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen. Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über die Souveränität schloss Frederiksen aus.

Der europäische Teil der NATO muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen.

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz

Beim vereinbarten Stopp des Zolldeals mit den USA bleibt es vorerst. Wie es damit weitergehe, könne man erst beurteilen, wenn es Details zur Rahmenvereinbarung gebe, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange. Bisher seien nur Umrisse bekannt.

Lesen Sie auch:
Nordische Milliarden gegen Trump lassen das Vertrauen in US-Staatsanleihen bröckeln.
„Sell America“-Trend
Grönland-Zoff: Europa zieht Milliarden aus USA ab
22.01.2026
„Bogen überspannt“
EU legt Zolldeal mit den USA vorerst auf Eis
21.01.2026

„Brauchen keine Achterbahn“
„Der Handelsausschuss des Europaparlaments wird sich schon am Montag wieder mit dem Thema beschäftigen und über den weiteren Fahrplan beraten. Für unsere Handelsbeziehungen und die damit verbundenen Investitionsentscheidungen brauchen wir Sicherheit und Planbarkeit und keine Achterbahn“, hieß es von dem SPD-Europaabgeordneten.

Wie berichtet, hatte das Europäische Parlament am Mittwoch die Arbeiten zur Umsetzung des Zollabkommens formell auf Eis gelegt. Geplant wäre, dass Industriegüter aus den USA künftig zollfrei in die EU eingeführt werden können. Im Gegenzug verzichtete US-Präsident Donald Trump unter anderem auf Sonderzölle. Vergangene Woche kündigte er aber Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus Deutschland und sieben anderen europäischen Staaten an.

