EU-Maßnahmen gegen US-Zölle sind wieder vom Tisch

„Die angedachte Vorbereitung von Anti-Zwangs-Maßnahmen (ACI) ist erst einmal vom Tisch“, sagte nun ein EU-Diplomat. Der Sondergipfel zu Grönland findet aber dennoch statt. Wir sollten versuchen, „die NATO zu erhalten“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz. „Der europäische Teil der NATO muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen.“ „Wir haben etwas gelernt (...) Wir haben die NATO gebeten, mehr präsent in Arktis zu sein“, sagte Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen. Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über die Souveränität schloss Frederiksen aus.