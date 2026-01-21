Ruck fühlt sich verantwortlich, tritt nicht zurück

Als Fraktionsobmann trage er selbstverständlich für all diese Vorgänge auch die „volle Verantwortung“. Über „innere Abläufe“ wolle er nicht sprechen. Er stehe freilich aber voll hinter den Personalentscheidungen, die seine Familie betreffen würden – sie seien „richtig und gut“. Formal seien sowohl seine beiden Söhne, als aber auch seine Frau geeignet gewesen. Mit der Wahl seines Sohnes Christoph zum Innungsmeister habe er nichts zu tun gehabt. „Er hat bei der Wahl in der Fachgruppe 70 Prozent der Stimmen erreicht. Und das macht mich als Vater auch stolz“. Ähnliches gelte auch für seinen Sohn Alexander sowie seine Frau, die eine „erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Unternehmerin“.