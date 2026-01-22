Bundesforste: „Der Wald atmet spürbar auf!“

Der „Wald der Zukunft“ nimmt zusehends Gestalt an

Der Umbau läuft: Weg von anfälligen Monokulturen, hin zu artenreichen Mischwäldern. Tanne, Lärche, Buche und Eiche gewinnen an Fläche, die Fichte verliert jährlich über 1.000 Hektar. Mehr Vielfalt, mehr Resilienz – das Ziel ist klar. „Ruhigere Waldjahre wissen wir sehr zu schätzen“, betont ÖBf-Vorstandssprecher Georg Schöppl. „Aber wir stellen uns auf weitere klimabedingte Herausforderungen ein.“ Keine Entwarnung, aber eine echte Frohbotschaft: Der Wald lebt, er reagiert – und er dankt Pflege, Investitionen und Geduld. Aus dem grünen Tann der Heimat kommt damit ein Signal, das man lange nicht gehört hat: Hoffnung.