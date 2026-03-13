Warum Rabenvögel mehr Freunde als Feinde sind

Und so bleibt am Ende eine einfache Erkenntnis: Rabenvögel gehören seit Jahrhunderten zu unserer Kulturlandschaft. Sie vertilgen Insekten, räumen Aas weg und halten sogar Nagetiere in Schach. Die schwarzen Vögel am Himmel sind also nicht nur Beobachter unseres Alltags – sie sind ein fester Teil davon. Vielleicht lohnt es sich also, beim nächsten Krächzen vom Baum nicht an einen Feind zu denken. Sondern an einen der klügsten Mitbewohner unserer Landschaft.