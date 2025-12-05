Vorteilswelt
Politiker teilt Foto

Perry posiert als Trudeaus „First Lady“ in Japan

Society International
05.12.2025 12:09
(Bild: www.instagram.com/fumio_kishida)

Popstar Katy Perry, 41, betritt derzeit eine ungewohnte Bühne: Ganz „First Lady“ an der Seite ihres Partners Justin Trudeau, 53, nahm sie an einem Mittagessen mit Japans ehemaligem Premierminister Fumio Kishida, 68, teil.

0 Kommentare

Die Beziehung des Paares verlässt damit die private Sphäre und wird auch in offizielle, diplomatische Kontexte sichtbar. Kishida veröffentlichte später Fotos des Treffens auf Instagram.

„Tudeau mit seiner Partnerin“
In der Bildunterschrift heißt es: „Der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau besuchte Japan mit seiner Partnerin Katy Perry und traf sich mit meiner Frau und mir zum Mittagessen.“ Womit nun wohl endgültig bestätigt ist, dass die beiden ein Paar sind!

Hier ist das Instagram-Posting des japanischen Politikers:

Diplomatie trifft Popkultur!
Perry trägt auf dem Foto ein schickes Kostüm à la Jackie O. – zumindest oben! Denn der Rock war für den offiziellen Anlass doch sehr mini! Diplomatie trifft Popkultur!

Der kanadische Premier soll seit dem Sommer sehr verschossen in die Popsängerin sein, die sich im Juli nach zehn Jahren von Schauspieler Orlando Bloom, mit dem sie ihre Tochter hat, getrennt hat. Trudeau gab im August 2023 nach 18 Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire Trudeau bekannt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
