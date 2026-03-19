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Doja Cat macht sich oft „mit Absicht hässlich“

Society International
19.03.2026 16:00
Doja Cat verlässt im Dezember 2025 ein Hotel in Sydney mit Dsuchhaube ...
Doja Cat verlässt im Dezember 2025 ein Hotel in Sydney mit Dsuchhaube ...(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Sängerin Doja Cat wehrt sich gerne „auf kreative Weise“ gegen Paparazzi. „Manchmal versuche ich, absichtlich hässlich auszusehen. Ich mache ein Spiel daraus“, erzählte die 30-Jährige der Modezeitschrift „Vogue“.

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Die Rapperin erklärte, dass sie übergriffige Fotografen nur ungern konfrontiert: „Ob ich zu jemandem hingehen und sagen würde: ,Hör verdammt noch mal auf, mich zu filmen‘, und ihn beschimpfen würde? Nein, das werde ich nicht tun. Das will ich nicht.“

Am Red Carpet zeigt sich Doja Cat top gestylt.
Am Red Carpet zeigt sich Doja Cat top gestylt.(Bild: AP/Evan Agostini/Invision)
Wenn sie, wie hier in Sydney abet mal keine Lust auf Fotos hat, setzt sie sich schon mal eine ...
Wenn sie, wie hier in Sydney abet mal keine Lust auf Fotos hat, setzt sie sich schon mal eine rote Duschhaube auf und schlüpft in Jogginghosen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Will „normale Dinge“
Die Musikerin („Say So“) erzählte außerdem, dass sie manchmal „einfach nur ganz normale, alltägliche Dinge tun“ wolle „und die Leute meinen, ihnen stünde ein Foto zu, oder deine Aufmerksamkeit, oder dein Lächeln, eine bestimmte Reaktion von dir“.

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Doja Cat, die bürgerlich Amala Dlamini heißt, brachte ihr erstes Album „Amala“ 2018 heraus. Ihre Single „Say So“ wurde vor allem wegen eines Tiktok-Trends zum Welthit. Im September erschien Doja Cats fünftes Album „Vie“.

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