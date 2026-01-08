Vorteilswelt
Und zeigt Liebesbeweis

Katy Perry teilt Knutsch-Foto mit Justin Trudeau

Society International
08.01.2026 10:09
Wie romantisch! Katy Perry knutscht ihren Justin Trudeau beim Liebes-Urlaub im Paradies.
Wie romantisch! Katy Perry knutscht ihren Justin Trudeau beim Liebes-Urlaub im Paradies.(Bild: instagram.com/katyperry)

Das neue Jahr startet für Katy Perry mit einem wahren Liebes-Feuerwerk – und den Beweis dafür gibt‘s gerade auf dem Insta-Profil der Sängerin zu sehen. Denn, ganz frei nach einem ihrer Megahits, küsst die 41-Jährige einen Ex-Premierminister – und natürlich gefällt es ihr!

0 Kommentare

Seit dem letzten Sommer ist Katy Perry mit Justin Trudeau liiert. Und dass bei den beiden auch im neuen Jahr noch die Funken sprühen, davon können sich die Fans gerade auf Instagram ein Bild machen.

Liebes-Urlaub im Paradies
Dort teilte die 41-Jährige eine Fotostrecke, in der sie Eindrücke ihrer Feiertage teilte. Die verbrachte Perry nicht nur mit ihrer Tochter Daisy und ihrem Ex Orlando Bloom, sondern vor allem auch mit ihrer neuen Liebe.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die Katy Perry mit ihren Instagram-Fans geteilt hat. Am Ende versteckt sich auch das Kuss-Foto mit Justin Trudeau:

Zum Jahresausklang jetteten die beiden nämlich ins Paradies. Vor der Traumkulisse und im Sonnenuntergang ließen die beiden schließlich ihren Gefühlen freien Lauf – und Perry drückte ihrem Justin einen dicken Kuss auf die Wange, während dieser mit einem breiten Grinsen in die Kamera strahlte.

Besonderes Geschenk von Trudeau
Doch nicht nur diese intime Erinnerung, die Perry mit ihren Fans teilte, beweist, dass es rund ein halbes Jahr, nachdem die ersten Liebes-Gerüchte aufgekommen waren, zwischen Perry und Trudeau nicht besser laufen könnte.

Die Chartstürmerin teilte in der Insta-Bilderstrecke nämlich auch noch einen ganz besonderen Liebesbeweis von Kanadas Ex-Premierminister. Und den trägt Perry um den Hals: Ein goldenes Ahornblatt, wie jenes, das auf der kanadischen Flagge zu sehen ist.

Katy Perry trägt jetzt ein Ahornblatt um den Hals.
Katy Perry trägt jetzt ein Ahornblatt um den Hals.(Bild: instagram.com/katyperry)

Ob das Schmuckstück mit besonderer Bedeutung unter Christbaum lag, das verriet Perry ihren Fans allerdings nicht. Ihr Posting kommentierte die Sängerin lediglich mit dem Wort „Holidaze“.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
