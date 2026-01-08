Katy Perry teilt Knutsch-Foto mit Justin Trudeau

Besonderes Geschenk von Trudeau

Doch nicht nur diese intime Erinnerung, die Perry mit ihren Fans teilte, beweist, dass es rund ein halbes Jahr, nachdem die ersten Liebes-Gerüchte aufgekommen waren, zwischen Perry und Trudeau nicht besser laufen könnte.

Die Chartstürmerin teilte in der Insta-Bilderstrecke nämlich auch noch einen ganz besonderen Liebesbeweis von Kanadas Ex-Premierminister. Und den trägt Perry um den Hals: Ein goldenes Ahornblatt, wie jenes, das auf der kanadischen Flagge zu sehen ist.