„12 Monate Zivildienst ist reine Bestrafung“

Besonders deutlich wird Stögmüller beim Zivildienst: Eine Verlängerung auf zwölf Monate hält er für nicht gerechtfertigt. „Was hat sich beim Zivildienst geändert?“, fragt er – und spricht von einer möglichen „Bestrafung“ für jene, die nicht zum Heer wollen. Wenn, dann müsse es eine faire Angleichung zwischen Grundwehrdienst und Zivildienst geben.