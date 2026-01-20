„12 Monate Zivildienst ist reine Bestrafung“

Der Bericht der Wehrdienstkommission sorgt weiter für Diskussionen: Im Raum stehen eine Verlängerung des Grundwehrdienstes, verpflichtende Milizübungen und auch eine Ausweitung des Zivildienstes auf zwölf Monate. Im Gespräch mit krone.tv zeigt sich der Wehrsprecher der Grünen, David Stögmüller, zwar grundsätzlich gesprächsbereit - eine verpflichtende Verlängerung lehnt er jedoch klar ab.
Stögmüller betont, es brauche bei so einem sensiblen Thema einen breiten Konsens. Kritisch sieht er, dass in der Kommission „viel über junge Menschen geredet wurde, aber nicht mit ihnen“. Die Grünen wollen stärker auf Freiwilligkeit setzen und vor allem jene fördern, die motiviert sind, länger beim Bundesheer zu bleiben. Unmotivierte Rekruten „monatelang mitzuschleppen“ bringe dem Heer hingegen wenig.
Besonders deutlich wird Stögmüller beim Zivildienst: Eine Verlängerung auf zwölf Monate hält er für nicht gerechtfertigt. „Was hat sich beim Zivildienst geändert?“, fragt er – und spricht von einer möglichen „Bestrafung“ für jene, die nicht zum Heer wollen. Wenn, dann müsse es eine faire Angleichung zwischen Grundwehrdienst und Zivildienst geben.
Ablehnung für Wehrpflicht für Frauen
Auch eine Wehrpflicht für Frauen lehnt Stögmüller aktuell ab - unter anderem wegen fehlender Gleichberechtigung. Er kann sich jedoch eine gemeinsame Gesundheitsüberprüfung vorstellen und fordert, den freiwilligen Zivildienst auch für Frauen zu öffnen.
Klar ist: Für eine verpflichtende Ausweitung von Wehr- und Zivildienst werde es mit den Grünen keine Zustimmung geben. „So wird sich das mit den Grünen nicht spielen“, sagt Stögmüller – offen zeigt er sich aber für Reformen, etwa bei Ausbildung, Bezahlung und Attraktivität des Bundesheeres.
