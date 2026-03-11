Bagger klemmt in Wien Fuß von Bauarbeiter (26) ein

Schwerer Arbeitsunfall in Wien-Simmering: Ein 26-jähriger Bauarbeiter ist am Mittwochfrüh bei Bauarbeiten eingeklemmt worden.
Der Mann war gegen 7 Uhr auf einer Baustelle in der Simmeringer Hauptstraße mit Arbeiten am Boden beschäftigt. Dabei dürfte er übersehen haben, dass sich sein Fuß im Bereich einer Baggerschaufel befand. Plötzlich klappte die Schaufel zu – und klemmte den Fuß des Arbeiters ein.
Der 26-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Berufsrettung waren rasch zur Stelle, versorgten den Mann noch vor Ort notfallmedizinisch und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.
Wie Rettungssprecher Andreas Huber mitteilte, ereignete sich der Unfall während laufender Bauarbeiten. Die genauen Umstände werden derzeit geklärt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.