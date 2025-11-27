Frankreich und Italien wollen Wehrdienst einführen

Zwanzig Jahre nach Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht steht Italien womöglich auch eine Zeitenwende bevor. Verteidigungsminister Guido Crosetto kündigte am Donnerstag einen Gesetzesentwurf für eine „Wiedereinführung eines neuen Wehrdienstes wie in Frankreich oder Deutschland“ an. „Das französische System, soweit ich gelesen habe, ist völlig freiwillig“, erklärte Crosetto bei einer Pressekonferenz in Paris. Die Wehrpflicht ist in Europa schon länger eher die Ausnahme denn die Regel. Die meisten EU-Staaten setzen mittlerweile auf ein Berufsheer.