Pep Guardiolas Zukunft? „Jeder will mich feuern“

„Zukunft wird rosig sein“

In der Premier League hat Leader Arsenal mit einem Spiel mehr neun Punkte Vorsprung, liegen die größten Hoffnungen nun auf dem Gewinn des FA Cups, wo der Champions-League-Sieger von 2023 im Viertelfinale Liverpool fordert. Zudem wartet im Ligapokal-Endspiel Arsenal. Was für das erfolgsverwöhnte City zu diesem Zeitpunkt aber zu wenig ist. Weshalb nach dem Aus am Dienstag wieder einmal spekuliert wird, ob Trainer Pep Guardiola die Engländer frühzeitig verlässt. Während seiner Trainer-Karriere beim FC Barcelona sowie bei Bayern München hat er seinen Vertrag nicht vorzeitig beendet. Der Spanier ist seit 2016 an Bord, hat bei den „Citizens“ noch einen Vertrag bis 2027 und übte sich nach der Partie gegen die Madrilenen in Sarkasmus. „Jeder will mich feuern“, antwortete der 55-Jährige auf die Frage nach seiner Zukunft. „Eines Tages werde ich hierherkommen und sagen: ,Bye-Bye, Leute.‘ Die Zukunft wird rosig sein, in der nächsten Saison kommen wir wieder zurück.“