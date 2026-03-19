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Zoff mit Turnierchef

„Lächerlich“: Aryna Sabalenka droht mit Boykott

Tennis
19.03.2026 08:23
Aryna Sabalnka droht, nie wieder in Dubai zu spielen.
Aryna Sabalnka droht, nie wieder in Dubai zu spielen.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem sie von Dubais Turnierchef Salah Tahlak dafür kritisiert worden war, ihren Start beim WTA-1000-Turnier kurzfristig abzusagen, konterte Aryna Sabalenka nun. „Das ist lächerlich. Ich finde nicht, dass er sich im besten Licht gezeigt hat“, meinte die Nummer eins der Tennis-Welt. Außerdem drohte sie, nie wieder in Dubai aufzutauchen.

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Nach Sabalenkas Absage hatte Tahlak gefordert. „Die Spieler sollten härter bestraft werden, nicht nur mit Geldstrafen, sondern es sollten ihnen auch Ranglistenpunkte aberkannt werden.“ Worte, die bei der Belarussin gar nicht gut ankamen, die 27-Jährige konterte nun: „Sie kümmern sich nur um ihre Verkäufe, um ihr Turnier, und das war’s. Sein Kommentar war lächerlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach seinem Kommentar jemals wieder dorthin möchte. Für mich ist das zu viel.“

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Sabalenka war im Februar weder in Dubai noch in Doha angetreten. Begründet hatte sie ihre Entscheidung damit, ihren Körper schonen zu wollen. „Wir haben entschieden, meine Gesundheit zu priorisieren und kleine Lücken im Kalender zu lassen, damit ich mich neu aufladen und besser auf große Turniere vorbereiten kann. Der Spielplan ist verrückt, deshalb sind so viele Spieler verletzt, ständig getaped und können nicht ihre beste Qualität liefern“, erklärte die vierfache Grand-Slam-Siegerin.

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