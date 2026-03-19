„Lächerlich“: Aryna Sabalenka droht mit Boykott

Nach Sabalenkas Absage hatte Tahlak gefordert. „Die Spieler sollten härter bestraft werden, nicht nur mit Geldstrafen, sondern es sollten ihnen auch Ranglistenpunkte aberkannt werden.“ Worte, die bei der Belarussin gar nicht gut ankamen, die 27-Jährige konterte nun: „Sie kümmern sich nur um ihre Verkäufe, um ihr Turnier, und das war’s. Sein Kommentar war lächerlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach seinem Kommentar jemals wieder dorthin möchte. Für mich ist das zu viel.“