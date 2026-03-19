Nur ein März-Gegner für Weltmeister Argentinien

Das Trainer-Karussell um Teamchef Ralf Rangnick dreht sich weiter: Letzte Woche hatte dessen Assistent im ÖFB-Team, Lars Kornetka, beim deutschen Zweitligisten Braunschweig angeheuert, mit dem 1:0 gegen Düsseldorf ein gelungenes Debüt hingelegt. Der 48-Jährige wird beim Team-Lehrgang ab Montag in Marbella ebenso an der Seite von Rangnick sein wie Onur Cinel: Der Deutsche, ebenfalls Teil des ÖFB-Trainerstabs, musste gestern als Coach von Cercle Brügge gehen, der belgische Erstligist ist als Tabellen-Vorletzter akut abstiegsgefährdet.