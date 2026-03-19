Nur ein März-Gegner für Weltmeister Argentinien

Während Österreichs Fußball-Nationalmannschaft Ende März gleich zwei Testspiele erwartet, muss sich WM-Titelverteidiger Argentinien mit einer Partie begnügen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christian Reichel ...
Das Trainer-Karussell um Teamchef Ralf Rangnick dreht sich weiter: Letzte Woche hatte dessen Assistent im ÖFB-Team, Lars Kornetka, beim deutschen Zweitligisten Braunschweig angeheuert, mit dem 1:0 gegen Düsseldorf ein gelungenes Debüt hingelegt. Der 48-Jährige wird beim Team-Lehrgang ab Montag in Marbella ebenso an der Seite von Rangnick sein wie Onur Cinel: Der Deutsche, ebenfalls Teil des ÖFB-Trainerstabs, musste gestern als Coach von Cercle Brügge gehen, der belgische Erstligist ist als Tabellen-Vorletzter akut abstiegsgefährdet.
„Finalissima“ abgesagt
Auf dringender Suche war zuletzt Argentinien: Nach der in Katar geplanten, letztlich aber wegen des Kriegs im Nahen Osten abgesagten „Finalissima“ gegen Europameister Spanien hielt der Weltmeister Ausschau nach einem neuen Testgegner. Mangels schlagkräftiger Alternativen fiel die Wahl letztlich auf Guatemala, das Duell steigt am 31. März im „La Bombonera“, der Heimstätte der Boca Juniors in Buenos Aires. Es wird der einzige Test von Österreichs Gruppengegner vor der Abreise zur WM sein.
Rund um die Länderspiele in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) gibt es Marko Arnautovic und Co. für die Fans auch hautnah: Denn das ÖFB-Team lädt am Samstag, 28. März, ab 11.30 Uhr (Einlass 11 Uhr) im neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern zu einem öffentlichen Training.
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