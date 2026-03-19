Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei WM in ÖFB-Gruppe

Nur ein März-Gegner für Weltmeister Argentinien

Fußball International
19.03.2026 06:42
Argentinien-Superstar Lionel Messi
Argentinien-Superstar Lionel Messi(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Während Österreichs Fußball-Nationalmannschaft Ende März gleich zwei Testspiele erwartet, muss sich WM-Titelverteidiger Argentinien mit einer Partie begnügen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christian Reichel ...

0 Kommentare

Das Trainer-Karussell um Teamchef Ralf Rangnick dreht sich weiter: Letzte Woche hatte dessen Assistent im ÖFB-Team, Lars Kornetka, beim deutschen Zweitligisten Braunschweig angeheuert, mit dem 1:0 gegen Düsseldorf ein gelungenes Debüt hingelegt. Der 48-Jährige wird beim Team-Lehrgang ab Montag in Marbella ebenso an der Seite von Rangnick sein wie Onur Cinel: Der Deutsche, ebenfalls Teil des ÖFB-Trainerstabs, musste gestern als Coach von Cercle Brügge gehen, der belgische Erstligist ist als Tabellen-Vorletzter akut abstiegsgefährdet.

„Finalissima“ abgesagt
Auf dringender Suche war zuletzt Argentinien: Nach der in Katar geplanten, letztlich aber wegen des Kriegs im Nahen Osten abgesagten „Finalissima“ gegen Europameister Spanien hielt der Weltmeister Ausschau nach einem neuen Testgegner. Mangels schlagkräftiger Alternativen fiel die Wahl letztlich auf Guatemala, das Duell steigt am 31. März im „La Bombonera“, der Heimstätte der Boca Juniors in Buenos Aires. Es wird der einzige Test von Österreichs Gruppengegner vor der Abreise zur WM sein.

Lesen Sie auch:
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat am Monatag seinen Kader für die kommenden Testspiele bekannt ...
Auch Kalajdzic dabei
Chukwuemeka und Wanner erstmals in Rangnicks Kader
16.03.2026
Fällt länger aus, aber
Wildcard für WM? Deshalb steht Wöber im ÖFB-Kader!
16.03.2026

Rund um die Länderspiele in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) gibt es Marko Arnautovic und Co. für die Fans auch hautnah: Denn das ÖFB-Team lädt am Samstag, 28. März, ab 11.30 Uhr (Einlass 11 Uhr) im neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern zu einem öffentlichen Training.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
19.03.2026 06:42
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
211.545 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
167.076 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
151.718 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2415 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1767 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1188 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Mehr Fußball International
Champions-League-Aus
Pep Guardiolas Zukunft? „Jeder will mich feuern“
Bei WM in ÖFB-Gruppe
Nur ein März-Gegner für Weltmeister Argentinien
Deutsche berichten:
Erstmals im DFB-Team! Debütant in Nagelmanns Kader
Conference League
Larnaka gegen Crystal Palace ab 18.45 Uhr LIVE
Hier im Liveticker
Europa League Achtelfinale: Konferenz ab 21 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf