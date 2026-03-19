Souveräner Auswärtssieg für Pöltls Toronto Raptors

Thunder, Hawks und Lakers prolongierten Siegesserien

Indes haben Oklahoma City Thunder, die Atlanta Hawks und die Los Angeles Lakers ihre Siegesserien prolongiert. Der Titelverteidiger und NBA-Leader gewann mit 121:92 bei den Brooklyn Nets zum zehnten Mal hintereinander. Gleichzeitig fuhr „OKC“ den 55. Erfolg im 70. Saisonspiel ein. Für Atlanta war das 135:120 bei den Dallas Mavericks bereits der elfte Sieg en suite. Zum siebenten Mal in Folge gewannen die Lakers. Luka Doncic führte sein Team mit einem Beinahe-Triple-Double aus 40 Punkten, neun Rebounds und zehn Assists zu einem 124:116 bei den Houston Rockets.