Imitieren? Binotto stichelt gegen Ex-Team Ferrari

Von 2019 bis 2022 war Binotto als Teamchef bei Ferrari tätig, mittlerweile gibt er bei Neo-Formel-1-Rennstall Audi die Richtung vor. „Meine Rolle hier ist nicht schwierig, sie ist einfach anders. Die Arbeitskultur hat sich geändert“, meinte der Italiener zuletzt gegenüber der französischen Zeitung „L‘Equipe“ auf seinen neuen Job angesprochen. „Bei Ferrari gab es keine formellen Abläufe, eher ein ständiges Ausprobieren mit Versuch und Fehler. Es gab keine echten Pläne, um gewisse Ziele zu erreichen. Bei Audi, geprägt von der deutschen und Schweizer Kultur, kommt zuerst der Plan. Und das passt mir, denn ich finde – ohne Plan kannst du nicht vernünftig vorgehen.“