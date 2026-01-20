Wie die USA an Europas biometrische Daten wollen

Seit Donald Trump wieder US-Präsident ist, müssen Reisende aus Europa bei der Einreise in die USA immer mehr Schikanen akzeptieren – ihre Social-Media-Konten bekannt geben und öffentlich einsehbar machen oder gar das Smartphone durchleuchten lassen. Geht es nach der US-Regierung, genügt das aber noch nicht: Sie will direkten Zugriff auf die biometrischen Daten, die bei europäischen Behörden lagern.