Gesicht, Fingerabdruck

Wie die USA an Europas biometrische Daten wollen

Digital
20.01.2026 15:25
Sind europäische biometrische Daten bei US-Behörden sicher? Datenschützer und Juristen äußern ...
Sind europäische biometrische Daten bei US-Behörden sicher? Datenschützer und Juristen äußern Zweifel, US-Sanktionen gegen Europäer sollten als Warnung dienen.(Bild: Pixels Hunter - stock.adobe.com)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Seit Donald Trump wieder US-Präsident ist, müssen Reisende aus Europa bei der Einreise in die USA immer mehr Schikanen akzeptieren – ihre Social-Media-Konten bekannt geben und öffentlich einsehbar machen oder gar das Smartphone durchleuchten lassen. Geht es nach der US-Regierung, genügt das aber noch nicht: Sie will direkten Zugriff auf die biometrischen Daten, die bei europäischen Behörden lagern.

Fingerabdrücke, Gesichtsfotos: Wollen Europäer im Zuge des Visa-Waiver-Programms weiter visumfrei in die USA einreisen, sollen die US-Behörden künftig direkt auf nationale biometrische Datenbanken, etwa jene unserer Polizeibehörden, zugreifen dürfen. So die Vorgabe einer „Enhanced Border Security Partnership“ (EBSP), über welche die EU-Kommission derzeit im Geheimen mit den USA verhandelt. Worum es dabei geht, womit die US-Amerikaner Europa dabei zu erpressen versuchen und wieso die Zeit drängt? Krone+ analysiert für Sie die Hintergründe – und mögliche Folgen.

