„Ich bin gekommen, um hier Titel zu gewinnen!“

LIVE: Tagger verliert Satz eins gegen Sakkari
Sturm hat mit Altach am Sonntag (17) noch ein Hühnchen zu rupfen. Die fast blütenweiße Heimbilanz gegen die Ländle-Truppe lässt die Chance zur Revanche wachsen. Es ist das letzte Spiel des Grunddurchgangs, nächste Woche beginnt schon die Meistergruppe. Maurice Malone: „Jeder kann heuer Meister werden.“
Einmal geht es noch! In der letzten Runde des Grunddurchgangs empfängt Sturm die Altacher. Die Vorarlberger sind die Mannschaft der Stunde, aber Sturm will den aufmuckenden Außenseiter in die Schranken weisen und eine offene Rechnung begleichen.
