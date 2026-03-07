„Ich bin gekommen, um hier Titel zu gewinnen!“

Sturm hat mit Altach am Sonntag (17) noch ein Hühnchen zu rupfen. Die fast blütenweiße Heimbilanz gegen die Ländle-Truppe lässt die Chance zur Revanche wachsen. Es ist das letzte Spiel des Grunddurchgangs, nächste Woche beginnt schon die Meistergruppe. Maurice Malone: „Jeder kann heuer Meister werden.“