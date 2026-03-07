Vorteilswelt
Verbandswechsel

Wanner kann beim ÖFB in große Fußstapfen treten

Wanner ist bei Eindhoven mittlerweile gesetzt.
Wanner ist bei Eindhoven mittlerweile gesetzt.(Bild: EPA/BAS CZERWINSKI)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Der Ball liegt bei der FIFA, die Deutschen (müssen) zustimmen – Paul Wanners „Ja zu A“ erfreut Fußball-Österreich. Allen voran Teamchef Ralf Rangnick, der lange um den 20-Jährigen gekämpft hatte. Der Eindhoven-Legionär könnte damit beim ÖFB in große Fußstapfen treten. Aber auch er muss sich sein WM-Leiberl erst verdienen...

0 Kommentare

„Ivo, jetzt bist du ein echter Österreicher.“ Die „Krone“-Schlagzeile von 1998, nachdem der eingebürgerte Ivica Vastic bei der WM zum späten 1:1 gegen Chile getroffen hatte, würde es (aus mehreren Gründen) heute so wohl nicht mehr geben. Schon gar nicht bei Paul Wanner, der gebürtige Dornbirner muss ja gar nicht mehr eingebürgert werden. Aber der Jubel über das „Ja zu A“ des 20-Jährigen ist groß. Viel kann nicht mehr anbrennen. Anders als bei Steffen Hofmann vor 20 Jahren. Dem Rapidler wurde zum Verhängnis, dass er bereits für deutsche Nachwuchs-Teams gespielt hatte. Wie Wanner jetzt auch, sogar bei der Unter-21-EURO letztes Jahr. Das ist jetzt kein Problem, die FIFA hat das Reglement mittlerweile geändert.

Mehr Krone+ Artikel

