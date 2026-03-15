Rote Aufpasserin für die schwarze Hypo Bank

Messerstecher einvernommen: Opfer zufällig gewählt
34-Jähriger geständig
Parteipolitische Machtspiele à la Oberösterreich: Wie die Landes-ÖVP mit Zustimmung der Blauen eine rote Frau Doktor für den Aufsichtsrat einer Bank verhindern konnte. Angeblich geschah das nur aus lauter „Sorge vor einem Reputationsschaden“. Für die SPÖ ist das hingegen ein klarer Fall einer Diskriminierung.
Begonnen hatte die ganze Geschichte mit einer lancierten Story im Wirtschaftsteil einer Regionalzeitung: Am 20. Jänner richtete Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) den Sozialdemokraten über das Blatt aus, dass er keine rote Landesparteisekretärin im Aufsichtsrat der Hypo Oberösterreich haben möchte, die mehrheitlich im Besitz des Landes ist.
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