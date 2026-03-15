Rote Aufpasserin für die schwarze Hypo Bank

Begonnen hatte die ganze Geschichte mit einer lancierten Story im Wirtschaftsteil einer Regionalzeitung: Am 20. Jänner richtete Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) den Sozialdemokraten über das Blatt aus, dass er keine rote Landesparteisekretärin im Aufsichtsrat der Hypo Oberösterreich haben möchte, die mehrheitlich im Besitz des Landes ist.