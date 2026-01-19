Grönland: Österreich sucht den Dialog, aber …

Die EU müsse „selbstbewusst und geschlossen reagieren“, betonte zudem Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Montag. „Wir müssen uns auf unsere wirtschaftliche Stärke konzentrieren und die Nutzung aller zur Verfügung stehenden Instrumente in Betracht ziehen.“ Er will sich in den nächsten Tagen mit seinen EU-Amtskollegen in Davos und Brüssel „eng abstimmen“. Stocker bekräftigte die „volle Solidarität und Unterstützung“ für Dänemark und Grönland.