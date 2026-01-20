„War Einschätzung zu KTM falsch, Herr Landesrat?“

Selbst die Politik verzichtet auf Abflüge aus Linz
Statistik liegt vor
Die Wirtschaft ist im Krisenmodus, fast jeden Tag gibt es neue Hiobsbotschaften: Warum ÖVP-Politiker Markus Achleitner trotzdem positiv auf das Jahr 2026 blickt, sagt er im großen Interview mit der „Krone“.
Rund 850 Unternehmen und damit um ein Fünftel mehr als im Jahr zuvor gingen 2025 in Oberösterreich pleite. Kaum ein Tag vergeht ohne Schreckensmeldung aus der Wirtschaft – zuletzt jene, dass beim Innviertler Motorradhersteller KTM erneut 500 Stellen abgebaut werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.