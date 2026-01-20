Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Ein Jahr Trump, ein Jahr Fegefeuer

Kolumnen
20.01.2026 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
0 Kommentare

Heute vor einem Jahr hatte das Verhängnis seinen Lauf genommen. Dieses erste Amtsjahr war das Fegefeuer. Die Hölle kommt noch.

Denjenigen, die anfangs über seine Skurrilitäten gelacht haben, ist das Lachen vergangen, denn der Mann hat sich nicht unter Kontrolle. Ihn am Atomwaffendrücker zu wissen, ist unerträglich. Völlig Empathie-befreit kann er die Folgen seiner Handlungen nicht empfinden, nicht einschätzen. Er will den Friedensnobelpreis und hat schon sieben Länder bombardiert. Die Welt ist kein Spielzeug.

Man hat ihm die Charakterbezeichnung „Disruptor“ gegeben. Das hat im Englischen eine Doppelbedeutung: Zerstörer und radikaler Erneuerer. Er kann zerstören, aber nicht aufbauen. Ohne das Präsidentenamt wären seine größenwahnsinnigen Immobilienkonstrukte einmal mehr pleitegegangen.

Was haben wir den Amerikanern getan, dass sie uns mit diesem Präsidenten strafen? Das ist ja das Problem, dass mächtige Nationen mit ihren Entscheidungen auch in das Schicksal anderer Nationen eingreifen. Trump ist das Produkt der amerikanischen Krise, und die Welt muss es ausbaden. Die Schadensbilanz ist schon jetzt gewaltig.

Trump ist ein Jahr im Amt und es fühlt sich an wie ein Jahr Geiselhaft mit Beschallungsfolter. Da bleibt nur zu hoffen, dass das amerikanische Volk noch rechtzeitig aufwacht und seine verhängnisvolle Wahlentscheidung korrigiert, solange es noch möglich ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
175.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.681 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
135.569 mal gelesen
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Ein Jahr Trump, ein Jahr Fegefeuer
„Krone“-Gastkommentar
Portfolio: Versilbern kann jetzt sinnvoll sein
„Krone“-Kolumne
Die Hoffnung, dass Freiheit kein Kampf sein muss
„Krone“-Kommentar
Kickl: Der ewige Kämpfer ums Kanzleramt
„Krone“-Kommentar
Schlägt Stocker zwei Fliegen auf einmal?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf