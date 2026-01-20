Ein Jahr Trump, ein Jahr Fegefeuer

Denjenigen, die anfangs über seine Skurrilitäten gelacht haben, ist das Lachen vergangen, denn der Mann hat sich nicht unter Kontrolle. Ihn am Atomwaffendrücker zu wissen, ist unerträglich. Völlig Empathie-befreit kann er die Folgen seiner Handlungen nicht empfinden, nicht einschätzen. Er will den Friedensnobelpreis und hat schon sieben Länder bombardiert. Die Welt ist kein Spielzeug.