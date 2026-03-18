Wenn die Liebe für Tiere unter die Haut gehen kann

Klein, aber fein

Sie konnte rund ein Dutzend Körperkünstler aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland organisieren, die sich am 28. und 29. März jeweils ab 10 Uhr in den Dienst der guten Sache stellen. Gegen einen Betrag von 200 Euro wird ein maximal 10x10 Zentimeter großes Tattoo gestochen. „Das Motiv kann selbst mitgebracht werden, es sollte nur in rund einer Stunde umsetzbar sein“, erklärt Schittfort. Pro Tattoo gehen 100 Euro an die Tierschutzvereine „Pfötchenhilfe Fischamend“, „Save the Cats“, „Menschen für Tiere – Gemeinsam sind wir Stark“ und „TAI – Trust Animal Infinity“.