Wenn die Liebe für Tiere unter die Haut gehen kann

Wer mit einem Tattoo liebäugelt und gleichzeitig auch schon immer einem Tierschutzverein helfen möchte, der kann sich schon mal ein Motiv überlegen und zwei Tage dick im Kalender anstreichen.
Unter dem Motto „Tinte für den guten Zweck“ findet am letzten März-Wochenende in der Stadthalle in Bruck an der Leitha eine gleich aus zwei Gründen besonders nachhaltige Charity-Veranstaltung statt. Denn es wird tätowiert und gepierct sowie Geld für den Tierschutz gesammelt.
„Eine gigantische Leidenschaft“
Organisiert wird die Spendenaktion von Katzenexpertin Tanja Schittfort. „Mit 25 Jahren als Tierpflegerin und vielen Jahren als Katzenflüsterin auf dem Buckel habe ich nicht nur eine Menge Katzenschnurren gehört, sondern auch eine gigantische Leidenschaft für unsere felligen Freunde entwickelt“, erklärt sie.
Klein, aber fein
Sie konnte rund ein Dutzend Körperkünstler aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland organisieren, die sich am 28. und 29. März jeweils ab 10 Uhr in den Dienst der guten Sache stellen. Gegen einen Betrag von 200 Euro wird ein maximal 10x10 Zentimeter großes Tattoo gestochen. „Das Motiv kann selbst mitgebracht werden, es sollte nur in rund einer Stunde umsetzbar sein“, erklärt Schittfort. Pro Tattoo gehen 100 Euro an die Tierschutzvereine „Pfötchenhilfe Fischamend“, „Save the Cats“, „Menschen für Tiere – Gemeinsam sind wir Stark“ und „TAI – Trust Animal Infinity“.
Breites Angebot
„Wer sich nichts stechen lassen möchte, für den wird bei freiem Eintritt auch anderweitig etwas geboten“, betont Schittfort. Es sind Aussteller, Dienstleister und Direktvertriebe vor Ort, darunter eine Nagel- und Wimpern-Expertin. Ebenso werden Massagen angeboten. Zudem gibt es eine Modenschau und eine Verlosung von Tattoo- und Piercing-Gutscheinen.Th. Werth
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