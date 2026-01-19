Turandot – eine Rächerin mit heutigen Zügen

„Turandot“, man kennt diese Oper und sie ist dennoch immer neu: Im Zentrum steht das Porträt einer zutiefst traumatisierten Frau, die sich einen Eispanzer zugelegt hat, um sich vor weiterer Verletzung zu schützen. Turandot erscheint als rächende Figur geschändeter Frauen, deren Gewalt aus erlittenem Leid geboren ist.