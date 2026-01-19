Turandot – eine Rächerin mit heutigen Zügen

Mordalarm in Linz: Opfer mit Wunden übersät
Toter (49) gefesselt
Nach 47 Jahren erlebt Giacomo Puccinis letzte Oper „Turandot“ eine neue Inszenierung am Landestheater Linz. Regie führte Jasmina Hadžiahmetović, die Turandot als Rächerin mit heutigen Zügen zeigt. Paul Zoller entwarf ein einzigartiges Bühnenbild. Enrico Calesso verwirklicht als Dirigent des Bruckner Orchesters eine kraftvolle Musik.
„Turandot“, man kennt diese Oper und sie ist dennoch immer neu: Im Zentrum steht das Porträt einer zutiefst traumatisierten Frau, die sich einen Eispanzer zugelegt hat, um sich vor weiterer Verletzung zu schützen. Turandot erscheint als rächende Figur geschändeter Frauen, deren Gewalt aus erlittenem Leid geboren ist.
