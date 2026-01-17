Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grönland-Streit

Trump verhängt jetzt Strafzölle gegen NATO-Staaten

Außenpolitik
17.01.2026 17:45
Strategisch interessant ist Grönland für Trump unter anderem wegen seines Rohstoffreichtums und ...
Strategisch interessant ist Grönland für Trump unter anderem wegen seines Rohstoffreichtums und als Basis für die militärische Kontrolle der Arktis.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Ting Shen, APA/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump reißt nun der Geduldsfaden: Er kündigt Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland an.

0 Kommentare

„Wir haben Dänemark, alle Länder der Europäischen Union und andere Länder viele Jahre lang subventioniert, indem wir ihnen keine Zölle oder andere Formen der Vergütung berechnet haben“, wetterte Trump. Nach Jahrhunderten sei es an der Zeit, dass Dänemark etwas zurückgebe. Dem fügte er hinzu: „Der Weltfrieden steht auf dem Spiel!“

Zunächst würden die Zölle ab dem 1. Februar zehn Prozent betragen, erklärte der US-Staatschef am Samstag. Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der Insel erzielt werde. Die Zölle sollen bei allen Waren erhoben werden. Derzeit stellen sich die Zölle sehr komplex dar, sie variieren abhängig vom Produkt und dem Herkunftsland. Ein wichtiger Richtwert für viele EU-Importe ist 15 Prozent. Wie die zehn Prozent ab Februar dann erhoben werden sollen, ist unklar.

Grönland ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur NATO.
Grönland ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur NATO.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Trump schließt Gewalt nicht aus
Trump hat wiederholt erklärt, die an Ressourcen reiche Insel müsse wegen der nationalen Sicherheit in den Besitz der USA übergehen. Er hat den Einsatz von Gewalt dabei nicht ausgeschlossen. Laut dem Republikaner würden sonst Russland oder China die Insel übernehmen würden. Die Vereinigten Staaten seien ab sofort offen für Verhandlungen mit Dänemark und weiteren Nationen.

Die nun von US-Zöllen bedrohten europäischen NATO-Staaten entsandten diese Woche auf Bitten Dänemarks Soldaten nach Grönland. Sie sollen Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheitslage der Insel zwischen Nordatlantik und Polarmeer erkunden, auch um US-Bedenken zu entkräften.

Lesen Sie auch:
Deutsche Bundeswehrsoldaten auf Erkundungsmission in der grönländischen Hauptstadt Nuuk
NATO-Mitglied spottet:
Grönland-Mission der Europäer „ist ein Witz“
17.01.2026
Grönländer erzählen:
„Haben überlegt, Tickets nach Dänemark zu kaufen“
15.01.2026

Trump reagierte äußerst wütend auf den Schritt. „Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Finnland sind nach Grönland gereist, für unbekannte Zwecke“, schrieb er. Dies sei eine „sehr gefährliche Situation“ für die Sicherheit, den Schutz und das Überleben des Planeten.

Erkundungsmission der acht NATO-Länder in Grönland
Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin sollen die deutschen Soldaten auf Grönland Bedingungen für gemeinsame Militärübungen prüfen. Es gehe um die Frage, ob die Arktis sicher sei und inwiefern Deutschland mit seinen NATO-Partnern dazu beitragen könne, schilderte ein Sprecher. Das deutsche Team – 15 Männer und Frauen – besteht demnach aus Logistikern und Experten unterschiedlicher Bereiche. Es war am Freitag auf Grönland eingetroffen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
DänemarkDeutschlandNorwegenFrankreichNiederlandeFinnland
NATO
Insel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
189.922 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
144.183 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.563 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Mehr Außenpolitik
Schiedsgericht tagt
Dornauers Zoff mit SPÖ: So stehen seine Chancen
Grönland-Streit
Trump verhängt jetzt Strafzölle gegen NATO-Staaten
„Mit lieben Grüßen“
Grünen-Politiker beschimpft Söder als „Hurensohn“
Diskutieren Sie mit!
Hat Kickl aus Ihrer Sicht Lösungen für die Krise?
Was ist passiert?
Macron in mysteriösem Look: „Müsst mich ertragen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf