Trump verhängt jetzt Strafzölle gegen NATO-Staaten

Zunächst würden die Zölle ab dem 1. Februar zehn Prozent betragen, erklärte der US-Staatschef am Samstag. Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der Insel erzielt werde. Die Zölle sollen bei allen Waren erhoben werden. Derzeit stellen sich die Zölle sehr komplex dar, sie variieren abhängig vom Produkt und dem Herkunftsland. Ein wichtiger Richtwert für viele EU-Importe ist 15 Prozent. Wie die zehn Prozent ab Februar dann erhoben werden sollen, ist unklar.