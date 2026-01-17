Grönland-Mission der Europäer „ist ein Witz“

Italien will keine Soldaten schicken

Doch offenbar sind selbst die europäischen NATO-Staaten nicht von den Maßnahmen überzeugt. Italien hat klargestellt, dass es keine Soldaten abstellen werde. Verteidigungsminister Guido Crosetto sprach am Freitag im Zusammenhang mit dem Vorhaben von einem „Witz“. „Ich frage mich, was sie dort tun sollen. Einen Ausflug machen? 15 Italiener, 15 Franzosen, 15 Deutsche: Das klingt für mich wie der Anfang eines Witzes. Ich bin dafür, eine Welt, die bereits zu sehr zersplittert ist, zu erweitern und nicht in Nationen aufzuteilen“, sagte Crosetti, der der Rechtspartei Fratelli d‘Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angehört.