Kallas: „Trump spielt Russland in die Hände“

In Dänemark und auf der Insel Grönland, die von Kopenhagen aus regiert wird, ist es am Samstag zu Protesten gegen die Übernahmepläne Trumps gekommen. In Kopenhagen versammelten sich etwa 20.000 Menschen vor der US-Botschaft. Ein Teil trug rote Baseballkappen, die an die „Make America Great Again“-Kappen von Trump-Anhängerinnen und -anhängern erinnerten, jedoch mit dem Slogan „Make America Go Away“.