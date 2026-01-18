Österreich bekommt Notfallpläne für Stromausfälle

Die Resilienzstrategie soll dann konkrete Zielvorgaben enthalten, etwa mehr Transparenz bei Abhängigkeiten und die Integration physischer und cyberbezogener Sicherheit. „Da kritische Einrichtungen in wechselseitigen Abhängigkeiten stehen, kann Resilienz nur durch abgestimmtes Handeln in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für Inneres erreicht werden“, heißt es im Bericht. Was als kritische Einrichtung zählt, ist bisher noch nicht definiert. Laut dem Gesetz soll das per Bescheid ermittelt werden. Mit zentraler Infrastruktur werden unter anderem der Energiebereich, der öffentliche Verkehr, die Finanzwirtschaft, Lebensmittelversorgung und der Gesundheitsbereich gemeint.