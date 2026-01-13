Österreicher nicht genug auf Blackout vorbereitet

Die Gefahr eines Blackouts wird von der österreichischen Bevölkerung niedriger eingeschätzt als in den Vorjahren. Nur einer von 25 Österreichern meint, ein großflächiger Stromausfall in den nächsten zwei Jahren wäre zu 76 bis 100 Prozent wahrscheinlich. Mehr als die Hälfte der Österreicher hält einen Blackout im Gegensatz dazu für sehr unwahrscheinlich. Das besagt eine Umfrage der Beratungs- und Prüfungsorganisation EY Österreich.