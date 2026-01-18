„Werden nie mit dem Vorfall abschließen können“

Betrugsverdacht beschäftigt nun Landesregierung
Amtsleiter suspendiert
Die beiden Schwestern Jennifer und Jackie S. wurden am 16. März in der Linzer Bim zusammengeschlagen. Die äußeren Wunden waren lange sichtbar, die seelischen sind immer noch nicht verheilt – denn es war nicht der einzige Schicksalsschlag für die beiden jungen Frauen: Drei Monate danach starb auch noch ihre Mama an Krebs.
Es war ein Schlag, der das Leben der beiden Schwestern Jennifer und Jackie S. aus Sierning am 16. März 2025 auf den Kopf stellte. Weil sie einen 42-Jährigen auf dem Heimweg von einer Partynacht in der Linzer Straßenbahn abblitzen ließen, schlug dieser plötzlich mit der Faust zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.