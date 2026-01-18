Schwer kranker Frau letzter Wunsch erfüllt

Es sind diese stillen Heldentaten, die Österreich menschlicher machen. Der Verein Rollende Engel ist so ein Fall. Diese Woche erfüllten die ehrenamtlichen Wunschhelfer der schwer kranken Marianne ihren Herzenswunsch: noch einmal die Musik ihres Lieblingskünstlers Xavier Naidoo live zu erleben.
Ein Traum, der medizinisch kaum machbar schien. Binnen kürzester Zeit organisierten die Rollenden Engel gemeinsam mit Veranstalter und Management den Konzertbesuch in der Wiener Stadthalle. Mit einem speziell ausgestatteten Fahrzeug, das eher an einen Kleinbus als an einen Krankenwagen erinnerte, holten medizinisch geschulte Ehrenamtliche Marianne direkt von der Palliativstation ab.
Mehr als ein Konzert
Der Abend wurde mehr als ein Konzert. Eine persönliche Widmung des Künstlers, ein Platz im Geschehen, Lieder, die mitten ins Herz trafen. Tränen flossen – vor Rührung, nicht vor Schmerz. Für ein paar Stunden trat die Krankheit in den Hintergrund, das Leben rückte wieder nach vorne.
Genau dafür gibt es die Rollenden Engel. Der Verein erfüllt schwer kranken Menschen kostenlos Wünsche. Sie schenken das Wertvollste, das man am Ende oft vermisst: einen Moment pures Leben.
