Schwer kranker Frau letzter Wunsch erfüllt

Mehr als ein Konzert

Der Abend wurde mehr als ein Konzert. Eine persönliche Widmung des Künstlers, ein Platz im Geschehen, Lieder, die mitten ins Herz trafen. Tränen flossen – vor Rührung, nicht vor Schmerz. Für ein paar Stunden trat die Krankheit in den Hintergrund, das Leben rückte wieder nach vorne.