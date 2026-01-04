530.000 Feiernde, die man selbst auch feiern darf

Natürlich: Ganz ohne Ärgernisse und das eine oder andere strenge Wort eines Polizisten kann es nicht abgehen, wenn 530.000 Menschen auf verhältnismäßig wenig Platz zusammenkommen. Doch jene, die über die Sicherheit des Silvesterpfads wachten, hatten wieder hauptsächlich damit zu tun, Besucher abzuweisen, weil die Innenstadt bis an den Rand gefüllt war – bis an den Rand gefüllt mit ausgelassenen Feiernden verschiedenster Nationalitäten und Hintergründe, von arm bis reich, und mit reichlich Alkohol noch dazu. Eigentliche Zutaten für Pöbeleien, Vandalismus oder Schlimmeres.