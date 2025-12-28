Vorteilswelt
Zeit, Danke zu sagen

Dieses Mal haben wir Tausende Wiener der Woche

Wien
28.12.2025 11:00
Auch die MA 48 ist im Dauereinsatz.
Auch die MA 48 ist im Dauereinsatz.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Wiener der Woche sind dieses Mal all jene, die unsere Stadt am Laufen halten, damit andere in Ruhe feiern können: von A(pothekerin) bis Z(ugbegleiter).

Während wir an den meisten Sonntagen nur eine Wienerin oder einen Wiener der Woche haben, sind es dieses Mal viele Tausende, die sich diesen Titel redlich verdient haben. Wir küren: 

  • alle Polizisten, die am Heiligen Abend auch bei jenen Familien vorbeischauen mussten, bei denen nicht nur das Christkind für eine Bescherung gesorgt hat. Auf Verbrecherjagd, während andere beim Sekt die Geschenke auspacken.
  • Ärzte, Pflegepersonal, Mitarbeiter in Ambulanzen, Rettungen und Spitälern, die vom falschen Herzinfarkt (zu viel Braten) bis zum echten alles zu versorgen haben.
Dienst auch zu Weihnachten: die Wiener Berufsrettung
Dienst auch zu Weihnachten: die Wiener Berufsrettung(Bild: Wiener Berufsrettung)
  • die Feuerwehr, die ausrücken muss, wenn nicht nur die Kerzen, sondern der ganze Christbaum brennt. Wie schnell es gehen kann, hat das Inferno in Alterlaa gezeigt.
  • oft vergessen, aber nicht bei uns: die Justizwache. Auch diese Menschen können zu Weihnachten und Silvester nicht einfach bei der Familie Home Office machen. Sie sorgen dafür, dass die Bösen dort bleiben wo sie hingehören.
  • die Ma 48 natürlich. Am Stefanitag sowie am Samstag mit rund 1000 Mitarbeiter n und 300 Müllfahrzeugen im Einsatz. Vor allem zu Silvester steht der nächste Großkampftag auf dem Dienstplan.

Die Liste all jener, die zu Weihnachten und zu Silvester Familienzeit für Arbeit opfern und anderen damit eine besinnliche Zeit verschaffen, reicht von A(pothekerin) bis Z(ugbegleiter). Wir und die Wiener danken auch allen für den selbstlosen Einsatz!

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Folgen Sie uns auf