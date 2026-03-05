Krieg im Iran könnte für Häuslbauer teuer werden

Der Krieg im Nahen Osten könnte bald direkte Folgen für Millionen Kreditnehmer in Europa haben – auch für viele Häuslbauer. Der Wiener Ökonom Gabriel Felbermayr warnt, dass der Konflikt mit dem Iran die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank unter Druck setzen könnte. Zinssenkungen seien wohl vom Tisch – im Extremfall könnte sogar eine Erhöhung der Leitzinsen notwendig werden.