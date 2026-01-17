„Industriestrategie kann die Wirtschaft ankurbeln“

Konferenz mit Ilzer und Dortmund jetzt LIVE
Kann die von der Regierung am Mittwoch vorgestellte Industriestrategie den Unternehmen den nötigen Schwung geben, damit das Land nach Jahren der Flaute wieder auf den Wachstumskurs zurückfindet? Siemens-Österreich-Chefin Patricia Neumann ist zuversichtlich und sieht jetzt „Licht am Ende des Tunnels“.
„Krone“: Frau Neumann, die Regierung hat am Mittwoch die Industriestrategie präsentiert. Kann das dem Land den nötigen Schwung bringen?
Patricia Neumann: Die Industriestrategie kann die österreichische Wirtschaft ankurbeln. Es kommt auf die Ausgestaltung der Maßnahmen an. Grundsätzlich zielen sie in die richtige Richtung ab und sind deshalb so wertvoll, weil Regierung, Industrie und Sozialpartner an einem Strang ziehen.
