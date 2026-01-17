„Industriestrategie kann die Wirtschaft ankurbeln“

„Krone“: Frau Neumann, die Regierung hat am Mittwoch die Industriestrategie präsentiert. Kann das dem Land den nötigen Schwung bringen?

Patricia Neumann: Die Industriestrategie kann die österreichische Wirtschaft ankurbeln. Es kommt auf die Ausgestaltung der Maßnahmen an. Grundsätzlich zielen sie in die richtige Richtung ab und sind deshalb so wertvoll, weil Regierung, Industrie und Sozialpartner an einem Strang ziehen.