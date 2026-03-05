Grüne bezweifeln Notwendigkeit von Deponie

In der Anfrage an den zuständigen Landesrat Christian Gantner (ÖVP) wollen die Grünen daher wissen, wie viele Deponiekapazitäten im Land bereits genehmigt sind, wie viele genutzt werden und ob ungenutzte Kapazitäten vorhanden sind. „Natürlich fällt beim Bauen Bodenaushub an – das lässt sich nicht vermeiden. Ziel muss jedoch sein, die Belastung für die Vorarlberger Bevölkerung so gering wie möglich zu halten“, sagt Zadra. Das ist Rückenwind für jene Menschen, die gegen das Projekt eine Petition gestartet haben. Derzeit liegt der Ball bei der Bezirkshauptmannschaft, die die Deponie erst einmal genehmigen muss.