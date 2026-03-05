Grüne bezweifeln Notwendigkeit von Deponie

Im Nenzinger Ortsteil Gurtis könnte bald eine Aushub-Deponie entstehen. Anrainer und Anrainerinnen sorgen sich. Nun bekommen die Kritiker des Projekts auch politischen Rückenwind.
Aushub-Deponien fristen ein trauriges Schicksal: Sie sind zwar notwendig, aber niemand will sie wirklich haben. So auch in Nenzing, wo eine solche geplant ist. Im Ortsteil Gurtis soll sie entstehen, 9800 Quadratmeter groß sein und 25.000 Kubikmeter fassen. Wie nicht anders zu erwarten, hat sich bereits Widerstand gegen das Projekt formiert. Anrainer befürchten die Zunahme von Lärm und Staub – vermutlich nicht ganz zu Unrecht.
Landtagsanfrage der Grünen
Kritisch gesehen werden die Deponiepläne auch von den Grünen. Sie bringen nun eine Landtagsanfrage ein, um zu klären, ob die neue Deponie überhaupt nötig ist oder ob vorhandene Kapazitäten nicht doch ausreichen. „Die Menschen in Gurtis fürchten, dass ihre Ruhe- und Erholungsregion zur Durchzugsstraße für Deponie-Lkw wird. Eine Deponie in einem Bergdorf mit schmaler Zufahrtsstraße bedeutet jahrelangen Lkw-Verkehr, Lärm und Staub direkt vor der Haustür“, meint Klubobmann Daniel Zadra.
In der Anfrage an den zuständigen Landesrat Christian Gantner (ÖVP) wollen die Grünen daher wissen, wie viele Deponiekapazitäten im Land bereits genehmigt sind, wie viele genutzt werden und ob ungenutzte Kapazitäten vorhanden sind. „Natürlich fällt beim Bauen Bodenaushub an – das lässt sich nicht vermeiden. Ziel muss jedoch sein, die Belastung für die Vorarlberger Bevölkerung so gering wie möglich zu halten“, sagt Zadra. Das ist Rückenwind für jene Menschen, die gegen das Projekt eine Petition gestartet haben. Derzeit liegt der Ball bei der Bezirkshauptmannschaft, die die Deponie erst einmal genehmigen muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.