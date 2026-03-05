Vorteilswelt
Pläne in Nenzing

Grüne bezweifeln Notwendigkeit von Deponie

Vorarlberg
05.03.2026 17:23
Sorgen für Lärm und Staub. Aushub-Deponien.
Sorgen für Lärm und Staub. Aushub-Deponien.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im Nenzinger Ortsteil Gurtis könnte bald eine Aushub-Deponie entstehen. Anrainer und Anrainerinnen sorgen sich. Nun bekommen die Kritiker des Projekts auch politischen Rückenwind.  

0 Kommentare

Aushub-Deponien fristen ein trauriges Schicksal: Sie sind zwar notwendig, aber niemand will sie wirklich haben. So auch in Nenzing, wo eine solche geplant ist. Im Ortsteil Gurtis soll sie entstehen, 9800 Quadratmeter groß sein und 25.000 Kubikmeter fassen. Wie nicht anders zu erwarten, hat sich bereits Widerstand gegen das Projekt formiert. Anrainer befürchten die Zunahme von Lärm und Staub – vermutlich nicht ganz zu Unrecht. 

Landtagsanfrage der Grünen
Kritisch gesehen werden die Deponiepläne auch von den Grünen. Sie bringen nun eine Landtagsanfrage ein, um zu klären, ob die neue Deponie überhaupt nötig ist oder ob vorhandene Kapazitäten nicht doch ausreichen. „Die Menschen in Gurtis fürchten, dass ihre Ruhe- und Erholungsregion zur Durchzugsstraße für Deponie-Lkw wird. Eine Deponie in einem Bergdorf mit schmaler Zufahrtsstraße bedeutet jahrelangen Lkw-Verkehr, Lärm und Staub direkt vor der Haustür“, meint Klubobmann Daniel Zadra. 

In der Anfrage an den zuständigen Landesrat Christian Gantner (ÖVP) wollen die Grünen daher wissen, wie viele Deponiekapazitäten im Land bereits genehmigt sind, wie viele genutzt werden und ob ungenutzte Kapazitäten vorhanden sind. „Natürlich fällt beim Bauen Bodenaushub an – das lässt sich nicht vermeiden. Ziel muss jedoch sein, die Belastung für die Vorarlberger Bevölkerung so gering wie möglich zu halten“, sagt Zadra. Das ist Rückenwind für jene Menschen, die gegen das Projekt eine Petition gestartet haben. Derzeit liegt der Ball bei der Bezirkshauptmannschaft, die die Deponie erst einmal genehmigen muss. 

Vorarlberg
05.03.2026 17:23
Mehr Vorarlberg
