Zumtobel: Weniger Umsatz, weniger Gewinn

In der Leuchtenbranche bilden sich konjunkturelle Entwicklungen traditionell erst verzögert ab. Von der lauen Brise, die – möglicherweise – einen sanften Aufschwung ankündigt, war in den vergangenen neun Monaten folglich noch nichts zu spüren: „Insbesondere die anhaltende Schwäche im Nichtwohnbausektor sowie verzögerte Investitionsentscheidungen“ hätten die Geschäftsentwicklung belastet, teilte Zumtobel am Donnerstag per Aussendung mit. Der Umsatz des „Lighting“-Geschäftsbereiches ging in den ersten drei Quartalen um 5,1 Prozent auf 618,6 Millionen Euro zurück. Die anhaltend schwache Industriekonjunktur belastete auch das „Components“-Segment von Zumtobel, in diesem Prozent schrumpften die Erlöse sogar um 11,7 Prozent auf 200 Millionen Euro.