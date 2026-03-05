Blaue Taufpatin für schwarzes Prestige-Projekt

1992 bis 1998: Das Projekt Letzetunnel (eine Südumfahrung von der Autobahn bis zum Grenzübergang Tisis) wird ausgearbeitet und vom Bundesministerium als Bestvariante bestätigt.

2005 bis 2008: Im Rahmen des Projekts „Verkehrsplanung Feldkirch Süd“ werden 15 Straßenoptionen untersucht.

2009: Die Variante 5.3 „Stadttunnel Feldkirch“ geht als Bestvariante hervor; das Land sowie Feldkirch und Frastanz stimmen der Umsetzung zu.

2013: Die Umweltverträglichkeitserklärung wird eingereicht, 2025 folgt dann der positive UVP-Bescheid in erster Instanz.

2019: Mit dem UVP-Bescheid in zweiter Instanz erfolgt der offizielle Startschuss für den Stadttunnel.

2020 bis 2021: Erste vorbereitende Baumaßnahmen wie die Umlegung der L191a, der Bau einer Radwegbrücke und der Anschlag des Erkundungsstollens Altstadt gehen über die Bühne.

2022: Ein Revisionsantrag der Projektgegner wird von den Höchstgerichten abgewiesen. Die Landesregierung fasst den Baubeschluss für die erste Etappe. Der Bau des Erkundungsstollen Tisis und der Umbau der L190 beginnen.

2024: Die Landesregierung beschließt die zweite und letzte Bauetappe. Die Arbeiten für den Haupttunnel werden vergeben.