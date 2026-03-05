Bürser Cafébetreiber schlittert in den Konkurs

Dem KSV1870 liegen derzeit noch keine Informationen über die Ursachen der Pleite vor. Die Gründe der Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details sollen in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Zum Masseverwalter wurde der Bludenzer Rechtsanwalt Patrick Piccolruaz bestellt. Er wird auch über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung entscheiden.