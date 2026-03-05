Bürser Cafébetreiber schlittert in den Konkurs

Auf Gläubigerantrag wurde über das Vermögen von Nikolaus Dönz, Inhaber des Cafés „See You“ im Zimbapark in Bürs das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. 18 Dienstnehmer sind betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit rund 200.000 Euro.
Dem KSV1870 liegen derzeit noch keine Informationen über die Ursachen der Pleite vor. Die Gründe der Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details sollen in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Zum Masseverwalter wurde der Bludenzer Rechtsanwalt Patrick Piccolruaz bestellt. Er wird auch über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung entscheiden.
Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist am 7. Mai. Gläubigerforderungen können bis zum 23. April 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden.
