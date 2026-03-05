Einreichung von Megaprojekt Rhesi verzögert sich

In den vergangenen Jahren wurde von der Vorarlberger Landesregierung wiederholt betont, dass das Milliardenprojekt Rhesi so schnell wie möglich umgesetzt werden soll, zumal dieses für das Rheintal, historisch ein Hochwasserrisikogebiet, eine Art Lebensversicherung darstelle. Da fügt es sich gar nicht gut ins Bild, dass der ursprünglich geplante Einreichungstermin verschoben werden muss. Allerdings ist die Verzögerung überschaubar, die Pläne sollen jedenfalls noch im ersten Halbjahr diesen Jahres zur Genehmigung vorgelegt werden.

Koblacher trifft keine Schuld

Noch seien nicht alle erforderlichen Untersuchungen abgeschlossen, so die Projektverantwortlichen. Dass die Gemeindevertretung der Anrainerkommune Koblach sich Ende Jänner gegen die vorliegende Rhesi-Planung ausgesprochen hat, habe mit der Verschiebung nichts zu tun, betont man seitens der IRR. Insgesamt müssen für das grenzüberschreitende Großprojekt über 630 Unterlagen vorbereitet werden.