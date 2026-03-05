Einreichung von Megaprojekt Rhesi verzögert sich

Eigentlich war geplant, die Pläne für das Hochwasserschutzprojekt Rhesi im März zur Genehmigung einzureichen. Doch daraus wird nichts: Es seien noch Untersuchungen ausständig, hieß es seitens der Internationalen Rheinregulierung (IRR).
In den vergangenen Jahren wurde von der Vorarlberger Landesregierung wiederholt betont, dass das Milliardenprojekt Rhesi so schnell wie möglich umgesetzt werden soll, zumal dieses für das Rheintal, historisch ein Hochwasserrisikogebiet, eine Art Lebensversicherung darstelle. Da fügt es sich gar nicht gut ins Bild, dass der ursprünglich geplante Einreichungstermin verschoben werden muss. Allerdings ist die Verzögerung überschaubar, die Pläne sollen jedenfalls noch im ersten Halbjahr diesen Jahres zur Genehmigung vorgelegt werden.
Koblacher trifft keine Schuld
Noch seien nicht alle erforderlichen Untersuchungen abgeschlossen, so die Projektverantwortlichen. Dass die Gemeindevertretung der Anrainerkommune Koblach sich Ende Jänner gegen die vorliegende Rhesi-Planung ausgesprochen hat, habe mit der Verschiebung nichts zu tun, betont man seitens der IRR. Insgesamt müssen für das grenzüberschreitende Großprojekt über 630 Unterlagen vorbereitet werden.
Für ein 300-jährliches Hochwasser gerüstet
Durch Rhesi wird die Abflusskapazität des Rheins von Feldkirch bis zur Bodenseemündung auf 26 Kilometern Länge auf ein statistisch alle 300 Jahre auftretendes Hochwasser erhöht, welches 300.000 Menschen gefährden und bis zu 13 Milliarden Euro Schaden verursachen würde. Derzeit halten die Rheindämme einem 100-jährlichen Hochwasserereignis stand und der Alpenrhein fließt als begradigter Kanal in den Bodensee – künftig wird der Fluss möglichst naturnah gestaltet. Die Kosten, aktuell auf rund 2,1 Milliarden Euro geschätzt, teilen sich Österreich und die Schweiz. Noch in diesem Jahrzehnt soll Baustart sein, die Bauzeit dürfte um die 20 Jahre betragen.
