„Die Verschärfungen sind absolut verständlich“
Boss über Waffengesetz
Die „Krone“ sprach vor den Bezirksmeisterschaften am Sonntag in Linz mit Bernhard Prammer, dem Präsidenten des Landesschützenverbandes, über die sportliche Zukunft in Oberösterreich, aber auch kritische Themen wie das aufgrund des Amoklaufs in Graz verschärfte Waffengesetz.
Mit den Bezirksmeisterschaften in Linz erwachen morgen auch die OÖ-Sportschützen wieder so richtig aus dem Winterschlaf. Anlass genug, um mit Bernhard Prammer, dem Präsidenten des OÖ-Landeschützenverbandes, auch über kritische Themen zu sprechen. Nämlich welche Auswirkungen der Amoklauf an einer Grazer Schule im vergangenen Juni mit elf Todesopfern und das daraus resultierende schärfere Waffengesetz auf Schützenvereine hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.