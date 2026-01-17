„Die Verschärfungen sind absolut verständlich“

Mit den Bezirksmeisterschaften in Linz erwachen morgen auch die OÖ-Sportschützen wieder so richtig aus dem Winterschlaf. Anlass genug, um mit Bernhard Prammer, dem Präsidenten des OÖ-Landeschützenverbandes, auch über kritische Themen zu sprechen. Nämlich welche Auswirkungen der Amoklauf an einer Grazer Schule im vergangenen Juni mit elf Todesopfern und das daraus resultierende schärfere Waffengesetz auf Schützenvereine hat.