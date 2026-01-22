Wels: Zentrum für Bike-, Angel- & Bogensportfans

Wels wird erneut zum Zentrum der heimischen Outdoor-Szene: Von 31. Jänner bis 1. Februar 2026 verwandelt sich die Messe Wels in einen pulsierenden Treffpunkt für Bike-, Angel- und Bogensportfans. Mit nur einem Ticket öffnet sich den Besuchern eine faszinierende Erlebniswelt aus gleich drei Messen.