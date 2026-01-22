Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

3 Messen, 1 Ticket

Wels: Zentrum für Bike-, Angel- & Bogensportfans

Freizeit
22.01.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Messe Wels)

Wels wird erneut zum Zentrum der heimischen Outdoor-Szene: Von 31. Jänner bis 1. Februar 2026 verwandelt sich die Messe Wels in einen pulsierenden Treffpunkt für Bike-, Angel- und Bogensportfans. Mit nur einem Ticket öffnet sich den Besuchern eine faszinierende Erlebniswelt aus gleich drei Messen.

Mit nur einem Ticket hat man Zutritt zum Bike Festival Austria, dem Fishing Festival und der Bogensportmesse. Action, Information, Testmöglichkeiten und jede Menge Szenegrößen inklusive.

Bike Festival Austria: Bühne frei für Adrenalin
Das Bike Festival Austria 2026 ist einmal mehr der zentrale Treffpunkt für alle, die auf zwei Rädern zu Hause sind – vom Genussradler bis zum Profi. Führende Marken präsentieren die neuesten Modelle aus allen Segmenten: E-Bikes, Gravel-, Mountain- und Rennräder, dazu Komponenten, Zubehör, Bekleidung, Sicherheit, Sporternährung und Radreisen.

Ein echtes Highlight ist der große Indoor-Testparcours, auf dem aktuelle Bikes direkt ausprobiert und verglichen werden können. Beratung, Fachwissen und Hands-on-Erlebnis gehen hier Hand in Hand.

Für staunende Gesichter sorgt 2026 die Premiere der „Jump Factory“: Mit dem größten Show-Setup aller Zeiten – inklusive bis zu neun Meter hohem Roll-In und über drei Meter hoher Absprungrampe – zeigen bekannte Rider von Masters of Dirt spektakuläre Freestyle-Tricks und Sprünge. Wer selbst aktiv werden will, ist auf der Rookie Line richtig – MTB oder BMX Rampen, Airbag und Flatbag laden zum Ausprobieren ein.

Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten: Ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm, Fachvorträge in der Bikerslounge, ein eigener Triathlon-Schwerpunkt sowie starke Auftritte des oberösterreichischen Bike-Tourismus machen das Bike Festival zum Rundum-Erlebnis.

(Bild: Messe Wels)

Fishing Festival: Saisonstart mit Biss
Das Fishing Festival 2026 gilt längst als Anglermesse des Jahres. Zwei Tage lang dreht sich alles um Rutenpower, Köderträume und Hightech-Equipment:  Von Raubfisch über Karpfen bis Fliegenfischen – hier findet jeder Angler etwas für seinen Geschmack. Top-Marken wie Shimano, Daiwa, Rapala, Westin, Sportex oder Savage Gear zeigen ihre Neuheiten, die direkt vor Ort getestet werden können.

Auf der Hauptbühne teilen Szenegrößen wie Didi Isaisch, Stefan Seuß oder Michael Bierbaumer ihr Know-how. Nicht zu kurz kommen all jene, die gern in die Ferne reisen. Bei Vorträgen über das Angeln in anderen Ländern und Gewässern kann man sich durchaus Gusto holen. Am großen Vorführbecken heißt’s dann: anschauen, staunen, nachmachen. Live-Demos, Köderspiele und Wurfshows mit Johannes Höfner, Marc Oberreither, Daniel Hubner und vielen weiteren – hier lernst du in Minuten, was sonst Monate dauert.

Ein besonderes Highlight ist der Flyfishing Pool mit internationalen Top-Castern wie Christopher Rownes sowie Profis der EFFA. Handwerkliche Kunst gibt es bei den Fliegenbindern zu bestaunen – Präzision und Leidenschaft inklusive.

Auch für Kinder gibt es was: Mitmachprogramme, Jugendturniere und Aktionen des OÖ-Landesfischereiverbands samt Showkochen machen das Fishing Festival zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

(Bild: Messe Wels)

Bogensportmesse: Präzision und Tradition
Die Bogensportmesse 2026 vereint modernen und traditionellen Bogensport unter einem Dach. Vom handgefertigten Langbogen bis zum Hightech-Zubehör ist alles vertreten. Neugierige und Neueinsteiger können sich am Indoor-Schusskanal oder 3D-Parcours selbst versuchen – fachkundige Betreuung inklusive.

Nach dem erfolgreichen Start 2025 kehrt auch das 3D Bowmasters Indoor Turnier zurück. Auf rund 800 Quadratmetern messen sich Teilnehmer unter professioneller Leitung des Clubs 3-D Austria Bogensport HSV Wals.

Neu ist ein stimmungsvoller Mittelaltermarkt, der mit traditioneller Handwerkskunst, Gewandungen und Kulinarik für besonderes Flair sorgt.

Hochkarätige Referenten wie Urte Paulus sowie die Österreichischen Staatsmeisterschaften und WA Indoor-Bewerbe bringen zusätzliche Spannung in die Hallen der Bogensportmesse 2026.

(Bild: Messe Wels)

MESSETRIO 2026

Bike Festival Austria, Fishing Festival & Bogensportmesse

31. Jänner – 1. Februar 2026 | Messe Wels

Öffnungszeiten:
Samstag: 9:00 – 18:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr

Infos & Tickets: www.bike-festival.at | www.fishing-festival.at | www.bogensportmesse.at 

Ein Ticket, drei Messen, unzählige Highlights
Drei Messen, drei Welten – und doch ein gemeinsames Ziel: Outdoor-Erlebnis pur. Die Kombination aus Bike-, Angel- und Bogensport macht die Messe Wels zu einem einzigartigen Event für Sportbegeisterte, Familien und Neugierige gleichermaßen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Abhilfe bei Erkältungen
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Haarentfernungen mit Lasertechnik
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Was lindert Beschwerden im Wechsel?
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Hilfsmittel bei Scheidenpilz
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Die Wichtigkeit der Darmkrebsvorsorge!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
130.410 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
115.928 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
115.663 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Freizeit
3 Messen, 1 Ticket
Wels: Zentrum für Bike-, Angel- & Bogensportfans
Verschiedene Auslöser
Hinter Ihrem Hunger steckt selten ein leerer Magen
Rezept der Woche
Fluffiger Kaiserschmarrn im Dampfgarer
Die Kohlmeise führt
Teilnahmerekord bei jährlicher Wintervogelzählung
Kluge Veronika
Einstein der Kühe stammt ursprünglich aus Ländle
krone.at
krone.at

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf