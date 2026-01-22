Wels: Zentrum für Bike-, Angel- & Bogensportfans

Wels wird erneut zum Zentrum der heimischen Outdoor-Szene: Von 31. Jänner bis 1. Februar 2026 verwandelt sich die Messe Wels in einen pulsierenden Treffpunkt für Bike-, Angel- und Bogensportfans. Mit nur einem Ticket öffnet sich den Besuchern eine faszinierende Erlebniswelt aus gleich drei Messen.
Mit nur einem Ticket hat man Zutritt zum Bike Festival Austria, dem Fishing Festival und der Bogensportmesse. Action, Information, Testmöglichkeiten und jede Menge Szenegrößen inklusive.
Bike Festival Austria: Bühne frei für Adrenalin
Das Bike Festival Austria 2026 ist einmal mehr der zentrale Treffpunkt für alle, die auf zwei Rädern zu Hause sind – vom Genussradler bis zum Profi. Führende Marken präsentieren die neuesten Modelle aus allen Segmenten: E-Bikes, Gravel-, Mountain- und Rennräder, dazu Komponenten, Zubehör, Bekleidung, Sicherheit, Sporternährung und Radreisen.
Ein echtes Highlight ist der große Indoor-Testparcours, auf dem aktuelle Bikes direkt ausprobiert und verglichen werden können. Beratung, Fachwissen und Hands-on-Erlebnis gehen hier Hand in Hand.
Für staunende Gesichter sorgt 2026 die Premiere der „Jump Factory“: Mit dem größten Show-Setup aller Zeiten – inklusive bis zu neun Meter hohem Roll-In und über drei Meter hoher Absprungrampe – zeigen bekannte Rider von Masters of Dirt spektakuläre Freestyle-Tricks und Sprünge. Wer selbst aktiv werden will, ist auf der Rookie Line richtig – MTB oder BMX Rampen, Airbag und Flatbag laden zum Ausprobieren ein.
Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten: Ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm, Fachvorträge in der Bikerslounge, ein eigener Triathlon-Schwerpunkt sowie starke Auftritte des oberösterreichischen Bike-Tourismus machen das Bike Festival zum Rundum-Erlebnis.
Fishing Festival: Saisonstart mit Biss
Das Fishing Festival 2026 gilt längst als Anglermesse des Jahres. Zwei Tage lang dreht sich alles um Rutenpower, Köderträume und Hightech-Equipment: Von Raubfisch über Karpfen bis Fliegenfischen – hier findet jeder Angler etwas für seinen Geschmack. Top-Marken wie Shimano, Daiwa, Rapala, Westin, Sportex oder Savage Gear zeigen ihre Neuheiten, die direkt vor Ort getestet werden können.
Auf der Hauptbühne teilen Szenegrößen wie Didi Isaisch, Stefan Seuß oder Michael Bierbaumer ihr Know-how. Nicht zu kurz kommen all jene, die gern in die Ferne reisen. Bei Vorträgen über das Angeln in anderen Ländern und Gewässern kann man sich durchaus Gusto holen. Am großen Vorführbecken heißt’s dann: anschauen, staunen, nachmachen. Live-Demos, Köderspiele und Wurfshows mit Johannes Höfner, Marc Oberreither, Daniel Hubner und vielen weiteren – hier lernst du in Minuten, was sonst Monate dauert.
Ein besonderes Highlight ist der Flyfishing Pool mit internationalen Top-Castern wie Christopher Rownes sowie Profis der EFFA. Handwerkliche Kunst gibt es bei den Fliegenbindern zu bestaunen – Präzision und Leidenschaft inklusive.
Auch für Kinder gibt es was: Mitmachprogramme, Jugendturniere und Aktionen des OÖ-Landesfischereiverbands samt Showkochen machen das Fishing Festival zu einem Erlebnis für die ganze Familie.
Bogensportmesse: Präzision und Tradition
Die Bogensportmesse 2026 vereint modernen und traditionellen Bogensport unter einem Dach. Vom handgefertigten Langbogen bis zum Hightech-Zubehör ist alles vertreten. Neugierige und Neueinsteiger können sich am Indoor-Schusskanal oder 3D-Parcours selbst versuchen – fachkundige Betreuung inklusive.
Nach dem erfolgreichen Start 2025 kehrt auch das 3D Bowmasters Indoor Turnier zurück. Auf rund 800 Quadratmetern messen sich Teilnehmer unter professioneller Leitung des Clubs 3-D Austria Bogensport HSV Wals.
Neu ist ein stimmungsvoller Mittelaltermarkt, der mit traditioneller Handwerkskunst, Gewandungen und Kulinarik für besonderes Flair sorgt.
Hochkarätige Referenten wie Urte Paulus sowie die Österreichischen Staatsmeisterschaften und WA Indoor-Bewerbe bringen zusätzliche Spannung in die Hallen der Bogensportmesse 2026.
Bike Festival Austria, Fishing Festival & Bogensportmesse
31. Jänner – 1. Februar 2026 | Messe Wels
Öffnungszeiten:
Samstag: 9:00 – 18:00 Uhr
Sonntag: 9:00 – 17:00 Uhr
Infos & Tickets: www.bike-festival.at | www.fishing-festival.at | www.bogensportmesse.at
Ein Ticket, drei Messen, unzählige Highlights
Drei Messen, drei Welten – und doch ein gemeinsames Ziel: Outdoor-Erlebnis pur. Die Kombination aus Bike-, Angel- und Bogensport macht die Messe Wels zu einem einzigartigen Event für Sportbegeisterte, Familien und Neugierige gleichermaßen.