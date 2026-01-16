ÖVP, SPÖ und Grüne einig über Gefährder-Fußfessel

Ein „Krone“-Bericht über die Forderung gleich dreier SPÖ-Spitzen sorgte für Wirbel. Der rote steirische Landesparteichef Max Lercher sowie die beiden Ministerinnen Eva-Maria Holzleitner und Anna Sporrer machten sich nach den jüngsten, tragischen beiden Frauenmorden in Österreich für die Einführung einer elektronischen Fußfessel stark. „Ich sage das in aller Deutlichkeit: Gewaltschutz ist eine Männerfrage. Wir dürfen nicht länger so tun, als wäre Gewalt gegen Frauen ein ,Frauenthema’ – es ist ein Problem von Männern. Die Politik muss jetzt handeln!“, meinte Lercher – und stieß damit auf offene Ohren.