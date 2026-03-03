Wirbel um Posting: Stadt-Vize rudert zurück

Der Deutschlandsberger Vizebürgermeister wandelt auf Herbert Kickls Spuren als Slogantexter: Nach Kritik muss er sich jetzt für ein Facebook-Posting entschuldigen.
Die Sprüche erinnern an Herbert Kickls beste Zeiten als blauer Sloganschreiber: „Skiurlaub mit die Hawara statt Kebab mit die Araber“ und „Skiurlaub in Österreich statt in der Wüste mit die Scheich“. Das schrieb der Deutschlandsberger Vizebürgemeister Gunther Riedlsperger (ÖVP) am Samstag auf Facebook – just an dem Tag, an dem sich im Nahen Osten ein kriegerischer Flächenbrand ausbreitete.
Posting gelöscht
Gar nicht lustig fand das die lokale SPÖ, die Riedlsperger vorwarf, „Hass und Hetze“ zu verbreiten. Daher sei eine „Zusammenarbeit mit der ÖVP Deutschlandsberg“ nicht möglich. Nun rudert der ÖVP-Politiker zurück. Seine Postings seien „ironisch“ gemeint gewesen, entschuldigt er sich, er habe offensichtlich religiöse Gefühle verletzt. Die Postings seien auf einer Salzburger Skihütte entstanden, angesichts des Kriegs im Nahen Osten aber „unangebracht“.
