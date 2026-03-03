Wirbel um Posting: Stadt-Vize rudert zurück

Posting gelöscht

Gar nicht lustig fand das die lokale SPÖ, die Riedlsperger vorwarf, „Hass und Hetze“ zu verbreiten. Daher sei eine „Zusammenarbeit mit der ÖVP Deutschlandsberg“ nicht möglich. Nun rudert der ÖVP-Politiker zurück. Seine Postings seien „ironisch“ gemeint gewesen, entschuldigt er sich, er habe offensichtlich religiöse Gefühle verletzt. Die Postings seien auf einer Salzburger Skihütte entstanden, angesichts des Kriegs im Nahen Osten aber „unangebracht“.