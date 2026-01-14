Nächster Frauenmord: 35-Jährige in NÖ erwürgt

Nur wenige Stunden nach dem Geständnis eines Cobra-Beamten in der Steiermark, der seine 34-jährige Partnerin umgebracht und verscharrt hatte, nun der nächste Frauenmord! Ein 45-jähriger Mann aus Niederösterreich gestand, seine 35-jährige Freundin in Wilfersdorf erwürgt zu haben.
Der 45-Jährige war bereits amtsbekannt, denn die Polizei musste in der Vergangenheit mehrmals wegen häuslicher Gewalt gegen ihn einschreiten. Nun dürfte ein Streit fatal eskaliert sein.
Cobra-Beamter gesteht Mord an Freundin (35)
Erst Stunden zuvor hatte ein Polizist (30) in der Steiermark ein Mordgeständnis abgelegt: Die 35-jährige Johanna G., die seit Tagen als vermisst galt, wird nicht mehr zurückkehren.
Ihr Freund, ein Cobra-Beamter, hatte sie laut eigenen Angaben erwürgt und später am elterlichen Anwesen in der Südoststeiermark verscharrt.
Allerdings soll es sich um einen Unfall handeln. „Würge-Spielchen“ während eines einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs sollen außer Kontrolle geraten sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.