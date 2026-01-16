Häusliche Gewalt: Fußfessel soll Frauen schützen

Es ist ein politischer Plan, den Lerchers Genossinnen Holzleitner und Sporrer ohnehin bereits seit Längerem verfolgen. Beide verweisen auf den nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, der Prävention, Schutz und Strafverfolgung verbinde. Holzleitner wolle diesen konsequent verfolgen und weitere Lücken entschieden schließen. Sie meint: „Gewalt gegen Frauen ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Der Schutz von Frauen und Mädchen hat oberste Priorität!“

Digitales Tracking bereits in Prüfung

Und Sporrer ergänzt: „Schärfere Sanktionen bei der Missachtung von Betretungs- und Annäherungsverboten sind dringend geboten – wir arbeiten hier bereits an neuen Vorschlägen.“ Die Möglichkeiten für ein digitales Tracking von Hochrisiko-Gewalttätern werde „eingehend geprüft“. Wohl wissend, was es für weitere Maßnahmen noch braucht: einen politischen Schulterschluss!